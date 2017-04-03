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الحرارة تميل للارتفاع وفرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق منطقة الجزيرة

تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بمقدمة مرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الارصاد الجوية فى نشرتها صباح اليوم ان يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق منطقة الجزيرة ويحذر من تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وغدا توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل ويكون الجو صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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