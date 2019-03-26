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الحرارة تميل للارتفاع

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.


وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر وخاصة فوق المناطق الشرقية والجزيرة والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.


أما بالنسبة ليوم غد فيكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد ودرجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية.