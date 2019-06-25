الحرارة تتجاوز معدلاتها ب 8 درجات

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات مئوية نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يدفع بتيارات جنوبية شرقية حارة وجافة.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديميا شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح متقلبة إلى غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وأوضح المتنبئ الجوي ماهر مرهج أن هذا المنخفض يترافق بتيارات جنوبية غربية شبه مدارية حارة في طبقات الجو العليا مع زيادة في تأثير التيارات شبه المدارية لتبلغ ذروة الأجواء الحارة اليوم وغدا مع درجات حرارة متوقعة تلامس أوائل الأربعينات في أغلب المناطق.



وحذر مرهج المواطنين من مخاطر التعرض المباشر للإشعاع الشمسي وخصوصا في ساعات الذروة ومن الحرائق في مناطق المحاصيل الزراعية والأحراج والغابات خلال اليومين القادمين.