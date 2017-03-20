الحرارة إلى انخفاض وفرصة لهطل أمطار فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية والجزيرة

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوى سطحي يترافق مع تيارات شمالية غربية فى طبقات الجو العليا.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية و الجزيرة.



وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج فيما تميل درجات الحرارة غدا للارتفاع لتقترب من معدلاتها ويكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد.



درجات الحرارة المتوقعة لأيام…