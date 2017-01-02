الحرارة إلى انخفاض وتوقعات بهطولات مطرية غزيرة بالمنطقة الساحلية وممزوجة بالثلج في الشمالية والوسطى

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الغائم جزئياً والغائم الماطر على فترات فوق أغلب المناطق وتكون الهطولات غزيرة فوق المنطقة الساحلية وممزوجة بالثلج في المناطق الشمالية والوسطى والجزيرة وثلجية على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 1100 متر.



وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط سرعتها أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.



وبالنسبة ليوم غد حذرت مديرية الارصاد من حدوث الصقيع وتشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية ليلا مع بقاء درجات الحرارة أدنى من معدلاتها.



وبالنسبة لكميات الامطار الهاطلة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية وحتى السابعة من صباح اليوم بينت نشرة الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة الاصلاح الزراعي أن الأمطار تركزت في محافظات حماة وطرطوس واللاذقية كان أغزرها في مدينة طرطوس وصلت إلى 17 مم.



وفي محافظة حماة بلغت كمية الهطول في وادي العيون 15مم وفي مصياف 12 مم والرصافة 9 مم وفي عين الكروم والكريم وافاميا بمنطقة الغاب 4 مم وفي السقيلبية 3 مم.



وبالنسبة لمحافظة طرطوس سجلت كمية الهطول 17 مم بالمدينة و16 مم في الشيخ بدر و12 مم بالقدموس و10 مم في حمام واصل و8 مم في بانياس و7 مم بالدريكيش.



وفي محافظة اللاذقية بلغت بالمدينة 5ر7 مم وفي القطيلبية ومطار الباسل 11 مم وفي البوقا 9 مم وفي القرداحة والمزيرعة 2 مم.



درجات الحرارة المتوقعة لأيام: