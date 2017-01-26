الحرارة إلى انخفاض وأمطار فوق مناطق متفرقة وثلوج على المرتفعات الجمعة والسبت

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بمقدمة امتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية رطبة في طبقات الجو العليا.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام يتحول الى غائم بعد الظهر والمساء ويتوقع هطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد وتكون الرياح غربية الى جنوبية معتدلة تنشط بعد الظهر والمساء والبحر متوسط الى عالي ارتفاع الموج.



وغدا يكون الجو بين الغائم جزئيا والغائم الماطر بشكل عام ويكون الهطل ثلجيا فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 1200 متر و ليلا على ارتفاع 900 متر فيما تشتد سرعة الرياح الغربية لتتجاوز 50كم/ساعة كما توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح حول معدلاتها.



ويوم السبت يستمر الجو بين الغائم جزئيا والغائم الماطر على فترات ويكون الهطل ثلجيا فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر وتستمر هبات الرياح الغربية الشديدة وتتجاوز سرعتها 50كم/ساعة كما توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2إلى4 درجات مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..