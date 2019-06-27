الحرارة إلى انخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها

تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية في معظم المناطق، حيث يكون الجو حارا وصحوا بشكل عام وبين الصحو والغائم جزئيا في المنطقة الساحلية وشديد الحرارة وسديميا مغبرا في المنطقة الشرقية والجزيرة والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وغدا الجمعة توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية وحول معدلاتها في المنطقة الساحلية والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل.