الحرارة إلى ارتفاع والذروة نشهدها بـ ٩ نيسان

الأجواء المستقرة المنتظرة تبدأ اليوم الإثنين مع إرتفاع عام على درجات الحرارة في دمشق وكافة المحافظات السورية لتبلغ ذروة الإرتفاع يوم الثلاثاء 9 نيسان ومن ثم تعود الحرارة للإنخفاض تدريجياً مع إحتمال تأثرنا بحالة عدم إستقرار ضعيفة لمتوسطة الفعالية يوم 10 نيسان ان شاء الله.



درجات الحرارة لليومين القادمين تسجل في دمشق و المحافظات السورية الداخلية مابين 23 و 25 درجة بشكل عام , مع نشاط متوقع على هبات الرياح خصوصاً ساعات بعد الظهر و العصر على دمشق و المناطق الجنوبية و الوسطى , حالة عدم إستقرار متوسطة الفعالية من المتوقع أن تؤثر غداً الإثنين فقط على أجزاء من حلب و إدلب وبالتالي زخات مطر عشوائية متوقعة.



أخيراً .. هل فعلاً من الممكن أن نتأثر بـ عقارب نيسان ؟؟ أهل زمان كانوا يحكو عن شهر نيسان أن الأجواء في هذا الشهر كانت تغري الانسان بخلع بعض الملابس الشتوية الثقيلة , ولكن جاء هذا المثل ليحذر من برد هذا الشهر القارس وشبهه بلسعة العقرب .. وأيضاً نحن في هوى الشام لا ننفي إحتمالية تعرضنا لمنخفض جوي بارد وبدأت بعض النماذج تشير له بالفترة مابين 15 و 18 نيسان !!



هوى الشام