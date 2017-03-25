الحرارة إلى ارتفاع والجو مستقر وصحو

تميل درجات الحرارة للارتفاع تدريجيا لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي مرفق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية فى نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو مستقرا وصحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وغدا توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية والجو مستقر وصحو بشكل عام.



درجات الحرارة المتوقعة لأيام.. السبت والأحد والاثنين