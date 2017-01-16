الحرارة إلى ارتفاع والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي في طبقات الجو كافة .



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام محذرة من حدوث الصقيع ليلا على المرتفعات الجبلية ومن تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



ووفقا لنشرة الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي فان هطولات مطرية محلية ضعيفة الغزارة سجلت في محافظات ريف دمشق وحمص والحسكة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.



وبالنسبة ليوم غد توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها من /2الى4/درجات مئوية ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام .



درجات الحرارة المتوقعة لأيام