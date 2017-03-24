الحرارة إلى ارتفاع مع بقاء فرصة لزخات من المطر

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئياً مع بقاء الفرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق المناطق الجنوبية والشرقية والجزيرة وتكون الرياح متقلبة إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



غدا توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بمعظم المناطق وتضعف فرصة هطل زخات مطرية فوق المناطق الجنوبية الشرقية.



درجات الحرارة المتوقعة لأيام: