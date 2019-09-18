الحرارة أعلى من معدلاتها

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.



ويتوقع أن يكون الجو صيفياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام وسديمياً في المناطق الجنوبية والشرقية والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وتستمر درجات الحرارة بالارتفاع غداً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية ويكون الجو صيفياً حاراً في أغلب المناطق وسديمياً في المناطق الجنوبية والشرقية والبادية.