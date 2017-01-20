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الحرارة أعلى من معدلاتها وفرصة لهطل زخات من المطر

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية و يمتد الهطل تدريجيا خلال ساعات المساء والليل ليشمل باقي المناطق أما ليلا فيحذر من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية ومن تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية والرياح متقلبة إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا يستمر الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد كما تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلا مع بقائها أعلى من معدلاتها في معظم المناطق.

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