الحرارة أعلى من معدلاتها وفرصة لهطل زخات مطرية فوق مناطق متفرقة

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية رطبة في طبقات الجو العليا.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً مع فرصة مهيأة لهطل زخات مطرية فوق مناطق متفرقة من البلاد وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



وتميل درجات الحرارة للانخفاض غدا مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل حيث يكون الجو غائما جزئياً إلى غائم ماطر على فترات فوق أغلب المناطق وثلجياً فوق المرتفعات الجبلية.



درجات الحرارة المتوقعة لأيام: