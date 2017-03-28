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الحرارة أعلى من معدلاتها وفرصة لهطل أمطار بالمناطق الساحلية

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية فى نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر بالمناطق الساحلية وتكون الرياح متقلبة الى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق المناطق الشمالية الغربية.

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