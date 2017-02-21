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الحرارة أعلى من معدلاتها وفرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر فوق المرتفعات الساحلية

تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام ويكون باردا ليلا بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر فوق المرتفعات الساحلية محذرة من تشكل الجليد والصقيع في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية وتكون الرياح متقلبة الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الجنوبية خلال ساعات المساء والليل كما تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل.

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