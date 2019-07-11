الحرارة أعلى من معدلاتها وتميل للانخفاض غدا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات غربية شبه مدارية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو حارا نسبيا وصحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديميا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة والبحر خفيف ارتفاع الموج .



غدا تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلا لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل ويكون الجو صيفيا عاديا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات خفيفة من المطر فوق المرتفعات الساحلية خلال ساعات بعد الظهر والمساء وسديميا حارا نسبيا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية .



أما بالنسبة ليوم السبت فتوالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل ويكون الجو صيفيا عاديا وصحوا في المناطق الداخلية وغائما جزئيا على المرتفعات الساحلية مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق تلك المرتفعات وسديميا في المناطق الشرقية والجزيرة .