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الحرارة أعلى من معدلاتها والجو غائم جزئيا يتحول إلى غائم

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم ان يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام يتحول الى غائم لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد والرياح متقلبة الى شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلا مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية ويكون الجو متقلبا بين الغائم جزئيا والغائم ماطر على فترات فوق معظم المناطق ويكون الهطل غزيرا ومصحوبا بالرعد أحيانا.

ويوم السبت المقبل توالي درجات الحرارة انخفاضها لتقترب من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل الأمطار فوق مناطق متفرقة من البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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