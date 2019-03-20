الحرارة أعلى من معدلاتها والجو صحو بشكل عام

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاها بنحو3 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي في طبقات الجو كافة.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم الأربعاء أن يبقى الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



أما غداً فتستمر درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 الى 5 درجات مئوية ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات ربيعية من المطر فوق المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من البلاد.