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الحرارة أعلى من معدلاتها والجو ربيعي معتدل

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها في معظم المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو ربيعيا معتدلا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر فوق المرتفعات الساحلية خلال ساعات المساء والليل والرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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