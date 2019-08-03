الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئيا

تبقى درجات الحرارة اعلى من معدلاتها بقليل نتيجة تاثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو اليوم صيفيا عاديا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية وسديميا مغبرا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.



وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة مع هبات تتجاوز 40 كم بالساعة احيانا تثير الغبار في المناطق الشرقية والبادية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



ويوم غد تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وسديمي في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.