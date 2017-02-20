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الحرارة أعلى من معدلاتها نهارا وأجواء باردة ليلا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وباردا ليلا محذرة من تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية وحدوث الضباب والصقيع في بعض المناطق الداخلية والرياح متقلبة الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا مع فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر على المناطق الشمالية الغربية والساحلية ليلا كما تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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