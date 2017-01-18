الحرارة أعلى من معدلاتها من 2 الى 4 درجات

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 الى 4 درجات مئوية في معظم المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوى في طبقات الجو كافة .



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية فى نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام محذرة من حدوث الصقيع ليلا على المرتفعات الجبلية ومن تشكل الضباب فى بعض المناطق الداخلية وتكون الرياح متقلبة إلى شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وتميل درجات الحرارة للانخفاض قليلا غدا مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام.



درجات الحرارة المتوقعة لأيام:



