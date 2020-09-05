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الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 9 إلى 11 درجة

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 9 إلى 11 درجة مئوية في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.


وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو شديد الحرارة وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية وبعض المناطق الداخلية والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.