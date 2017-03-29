الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق المرتفعات الساحلية.



وتكون الرياح متقلبة إلى شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وغدا توالي درجات الحرارة الارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية ويكون الجو غائما جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم ماطر على فترات فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية خلال ساعات بعد الظهر والمساء ويمتد تدريجيا الى باقي المناطق.



درجات الحرارة المتوقعة لأيام..