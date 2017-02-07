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الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية والجو صحو بشكل عام

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو3 إلى5 درجات مئوية في معظم المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر خلال ساعات المساء والليل فوق مناطق متفرقة من البلاد ودرجات الحرارة اعلى من معدلاتها بنحو2إلى4 درجات مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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