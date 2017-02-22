الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي سطحي من الجنوب يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية خلال ساعات بعد الظهر والمساء.



وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



ويكون الجو غدا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام كما توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية.



درجات الحرارة المتوقعة لأيام..