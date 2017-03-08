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الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل والجو صحو بشكل عام

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل في معظم المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة للارتفاع غدا لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية ويكون الجو صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة.

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