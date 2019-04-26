الحرارة أعلى من معدلاتها بـ3 درجات

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية في معظم المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي ضعيف يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو ربيعياً صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



غداً توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح اعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 4 درجات مئوية ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر فوق المناطق الشمالية والمرتفعات الغربية.