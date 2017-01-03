تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوى سطحي يترافق مع تيارات غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية فى نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق مناطق متفرقة وثلجية على المرتفعات الجبلية وليلا يكون الجو باردا في أغلب المناطق ويحذر من تشكل الصقيع والجليد والضباب في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية .



وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وبالنسبة ليوم غد حذرت مديرية الأرصاد من حدوث الصقيع والجليد في المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب فى بعض المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر مع ميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى3 درجات مئوية ويكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الساحلية.



وحول كميات الأمطار الهاطلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وحتى السابعة من صباح اليوم بينت نشرة الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي أن الامطار والثلوج هطلت في عدد من المحافظات وكان أغزرها 62مم في المزيرعة بمحافظة اللاذقية بينما بلغت سماكة الثلوج 5سم في سرغايا و2سم في عرنة بريف دمشق.



ففي محافظة دمشق بلغت كمية الأمطار.. في الحرمون 5مم وسرغايا 5ر4 مم والزبداني 5ر3مم ومضايا 3مم وميسلون 5ر1مم وقطنا 2مم.



وفي محافظة القنيطرة ..في حضر20مم والقنيطرة 2ر5 مم .



وفي محافظة حمص ..في الناصرة 32مم ومرمريتا 28مم وشين 23مم وقلعة الحصن34مم والعريضة 24مم وتلكلخ 23مم ومدينة حمص8ر2مم والقصير1مم.



وفي محافظة حماة.. في الرصافة 35مم ووادي العيون25مم ومصياف 40مم وعين حلاقيم43مم وربعو22مم والحميري 5ر11مم ومحردة 6 مم وحماة 6ر2 مم وفي منطقة الغاب بشطحة33مم وعين الكروم27مم والكريم22مم وأفاميا17مم والسقيلبية 5ر14 مم.



وفي محافظة طرطوس.. في القدموس 27مم والشيخ بدر والدريكيش 32مم ومشتى الحلو33مم وصافيتا 38مم وحمام واصل 21مم والصفصافة43مم ومدينة طرطوس 23مم وبانياس 10مم.



وفي محافظة اللاذقية ..في صلنفة 6ر13مم والمزيرعة 62مم والحفة10مم والقطيلبية 18مم ووادي قنديل 15مم ومطار الباسل 1ر10مم وبوقا 16مم والبهلولية 20مم واللاذقية 5ر14 مم.



وفي محافظة حلب ..في مدينة حلب وعفرين 6 مم و اعزاز 4 مم.



درجات الحرارة المتوقعة لأيام: