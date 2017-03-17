الحرارة أدنى من معدلاتها وهطولات مطرية أغزرها 22 مم في الرصافة بحماة

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يستمر الجو غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع استمرار هطل زخات مطرية فوق مناطق متفرقة من البلاد تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد فوق المناطق الشمالية والساحلية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج فيما تميل درجات الحرارة غداً للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل.



وبينت النشرة المطرية اليوم لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن الهطولات المطرية تركزت في محافظة حمص حيث وصلت بالناصرة إلى 12مم ومرمريتا 11مم وشين 8مم والعريضة 7مم .



وفي محافظة حماة سجلت كميات الأمطار 5مم بالمدينة و22مم في الرصافة و20مم في وادي العيون كذلك في عين حلاقيم و18مم في مصياف والصبورة 5ر8 مم وربعو 8مم.



وفي محافظة طرطوس وصلت إلى 6ر15مم بالمدينة و14مم في مشتى الحلو و13مم في القدموس ومثلها في الشيخ بدر والدريكيش والصفصافة 11مم وصافيتا 5ر10مم وحمام واصل 9 مم وبانياس4مم.



وفي اللاذقية كانت الهطولات المطرية 3ر4مم في المدينة و6 مم في القطيلبية و 2ر5مم في بوقا و 5مم في وادي قنديل و 4مم في الحفة و3 مم في البهلولية بينما في اعزاز بمحافظة حلب 5مم.



وسجلت كميات الهطول في محافظة الحسكة 12مم في الزهيرية و11مم في المالكية والقامشلي 4ر4مم والقحطانية 5مم ومثلها في هيمو والدرباسية واليعربية و6مم في الجوادية وأبو راسين 10 مم.



درجات الحرارة المتوقعة لأيام…