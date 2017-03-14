الحرارة أدنى من معدلاتها وهطلات مطرية أغزرها 60 مم في القرداحة باللاذقية و57 مم في شين بحمص

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا مع بقائها أدنى من معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوى سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر متوسط ارتفاع الموج.



وبالنسبة ليوم غد يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية والجو غائم جزئيا يتحول إلى غائم ماطر فوق معظم المناطق ويكون الهطل غزيرا ومصحوبا بالرعد أحيانا وخاصة فوق المنطقة الساحلية والشمالية والوسطى.



وبينت نشرة الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي كمية الأمطار الهاطلة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية وحتى السابعة من صباح اليوم حيث بلغت كمية الأمطار في محافظة اللاذقية: 60 مم في القرداحة و5ر8 مم في صلنفة و8مم في المزيرعة و3ر4 مم في مطار الباسل و3مم في البهلولية و2مم في مدينة اللاذقية و1مم في وادي قنديل.



وفي محافظة حمص وصلت كمية الأمطار الهاطلة إلى 57 مم في شين و 17 مم في قلعة الحصن و8 مم في كل من مرمريتا والعريضة و5ر7 مم في الناصرة و5ر2 مم في تلكلخ و5ر1 مم في المخرم.



وفي محافظة طرطوس بلغت كمية الأمطار: 26 مم في دريكيش و 25 مم في الشيخ بدر و22مم في القدموس و 5ر17 مم في حمام واصل و 15 مم في مشتى الحلو و5ر5 مم في صافيتا و4 مم في الصفصافة و1مم في بانياس.



وفي محافظة حماة سجلت كمية الأمطار الهاطلة 26 مم في عين حلاقيم و22 مم في مصياف و20 مم في الرصافة و18 مم في وادي العيون و10 مم في ربعو و 5ر7 مم في الحميري وفي منطقة الغاب 15 مم في شطحة و14 مم في الكريم و8 مم في أفاميا و5ر5 مم في عين الكروم و2مم في السقيلبية.



وفي محافظة الحسكة بلغت الأمطار 17 مم في هيمو و16 مم في القامشلي و5ر11 مم في المالكية و11 مم في الزهيرية و8 مم في كل من اليعربية والقحطانية و5ر7 مم في الجوادية و7 مم في تل علو و6 مم في أبو قصايب و5مم في كل من تل حميس والدرباسية و3مم في عامودا و2مم في تل براك.



وفي حلب سجلت كمية الأمطار: 4 مم في اعزاز و3 مم في كل مدينة حلب وعفرين و 1مم في السفيرة.



وفي ريف دمشق بلغت الأمطار في سرغايا 5مم والزبداني 5ر2 مم ومضايا 2 مم وميسلون 5ر1 مم.



وفي السويداء بلغت كمية الأمطار الهاطلة 5ر3 مم في عين العرب و5ر2 مم في السويداء و2 مم في شهبا و1مم في صلخد.



وفي درعا بلغت كمية الأمطار 5ر2 مم بالمدينة و5ر1 مم في الشيخ مسكين .



أما في القنيطرة فبلغت 3 مم في حضر و1 مم في القنيطرة.



درجات الحرارة المتوقعة لأيام: