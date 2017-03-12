الحرارة أدنى من معدلاتها وهطلات مطرية أغزرها 14 مم في مصياف و 13 مم في ريف دمشق

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائما ماطرا فوق معظم المناطق ومصحوبا بالرعد أحيانا وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز 50كم/ساعة والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.



وتميل درجات الحرارة للارتفاع غدا مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل ويكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق أماكن متفرقة من البلاد.



وبينت نشرة الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي كمية الأمطار الهاطلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وحتى السابعة من صباح اليوم حيث بلغت بريف دمشق 13 مم في المشرفة و 9 مم في يبرود و 8 مم في كل من القطيفة والجراجير و 8ر7 مم في النبك و 6 مم في عسال الورد و 2ر1 مم في دمشق الدولي و 1 مم في كل من سرغايا والزبداني ومضايا والتل وعقربا.



وفي السويداء سجلت كمية الأمطار 5ر9 مم في عين العرب و 8 مم في الصورة الصغيرة و 7 مم في شهبا و 6 مم في كل من مدينة السويداء وصلخد.



وفي درعا بلغت الأمطار الهاطلة 8 مم في بصرى و 5 مم في المسيفرة و 4 مم في الشيخ مسكين و 2 مم في كل من مدينة درعا والصنمين وازرع.



وفي حمص سجلت كمية الأمطار 12 مم في القريتين و 5ر4 مم في تلكلخ و 5ر3 في العريضة و 3 مم في المخرم و 5ر2 مم في مدينة حمص و 2 مم في كل من الناصرة وشين و 5ر1 مم في مرمريتا و 1 مم في قلعة الحصن.



وفي حماه بلغت الأمطار 14 مم في مصياف و 9 مم في وادي العيون و 8 مم في الرصافة و 7 مم في عين حلاقيم و 6 مم في ربعو و 3 مم في كل من الصبورة والسعن و 8ر2 مم في مدينة حماة و 2ر2 مم في السلمية و 2 مم في الحميري و 1 مم في محردة.



وفي الغاب وصلت كميات الأمطار إلى 4 مم في كل من شطحة والسقيلبية و 3 مم في الكريم و 5ر1 مم في كل من عين الكروم وأفاميا.



وفي طرطوس بلغت الأمطار 8 مم في كل من دريكيش وصافيتا و 7 مم في الصفصافة و 1 مم في كل من مدينة طرطوس وبانياس والقدموس.



وفي اللاذقية سجلت كمية الأمطار 7ر10 مم في القرداحة و 5ر4 مم في بوقا و 1 مم في البهلولية.



درجات الحرارة المتوقعة لأيام السبت والأحد والإثنين: