الحرارة أدنى من معدلاتها وفرصة لهطل زخات من المطر

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو اليوم بين الغائم جزئيا والغائم أحيانا مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



وتميل درجات الحرارة يوم غد للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل ويكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الجنوبية والشرقية والجزيرة .



درجات الحرارة المتوقعة …