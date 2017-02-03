الحرارة أدنى من معدلاتها وصقيع في أغلب المناطق الداخلية

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوى في طبقات الجو كافة.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة محذرة من تشكل الجليد في المرتفعات الجبلية ومن حدوث الصقيع والضباب في أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الليل.



وتكون الرياح شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي الجمعة والسبت مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى3 درجات مئوية والجو صحو بشكل عام كما يحذر من تشكل الصقيع والضباب ليلا.



درجات الحرارة المتوقعة لأيام: