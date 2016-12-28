الحرارة أدنى من معدلاتها وتحذير من تشكل الصقيع والضباب في أغلب المناطق

تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وباردا ليلا ويحذر من تشكل الصقيع والضباب في اغلب المناطق والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



ويوم غد يستمر الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية خلال ساعات بعد الظهر والمساء كما توالي درجات الحرارة ارتفاعها مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات.



وشهد عدد من المحافظات هطلات مطرية اغزرها 8ر58 مم في القرداحة بمحافظة اللاذقية.



وبينت نشرة مشروع الاستمطار فى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي كميات الأمطار الهاطلة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية وحتى السابعة من صباح اليوم حيث سجلت في محافظة دمشق.. في الحرمون 10 مم وسرغايا 2 مم وعقربا 2 مم والزبدان ومضايا ودوما 3 مم وقطنا 5 مم والتل وقاسيون وساحة الحجاز والمشرفة 5ر4 مم ومساكن برزة 4 مم و الكسوة 6 مم ويبرود 5ر2 مم ودوار المطار 5ر3 مم ودمشق الدولي 2ر4 مم .



وفي محافظة السويداء.. في عين العرب والصورة الصغيرة 15 مم والسويداء 10 مم وشهبا 5ر11 مم وصلخد 5ر6 مم .



وفي محافظة درعا.. في تل شهاب 13 مم والشيخ مسكين 27 مم وازرع 23 مم ودرعا 5ر13 مم والصنمين 10 مم والمسيفرة 5ر15 مم وبصرى11 مم .



وفي محافظة القنيطرة.. في حضر 24 مم ومدينة القنيطرة 5ر13 مم .



وفي محافظة حمص.. في الناصرة 7 مم ومرمريتا 10 مم وقلعة الحصن 6 مم والعريضة وتلكلخ 2 مم وشين 5ر1 مم.



وفي محافظة حماة.. في محردة 5ر1 مم وسلمية 7ر2 مم.



وفى محافظة طرطوس.. فى القدموس 5ر4 مم والشيخ بدر 11 مم ومشتى الحلو 4ر10 مم والدريكيش وصافيتا 18 مم وحمام واصل 5 مم والصفصافة 24 مم ومدينة طرطوس 1ر8 مم وبانياس 10 مم.



وفى محافظة اللاذقية بلغت في صلنفة 9 مم والقطيلبية 2ر11 مم ومطار الباسل 5ر20 وبوقا 5ر8 مم والقرداحة 8ر58 مم والحفة 10 مم ووادي قنديل 4 مم والبهلولية 12 مم ومدينة اللاذقية 7ر28 مم.



وفي محافظة حلب في اعزاز 13 مم ومدينة حلب 2 مم وعفرين 14 مم.



درجات الحرارة المتوقعة أيام …