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الحرارة أدنى من معدلاتها والفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر

تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.


وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا وخصوصا في ساعات المساء والليل والرياح متقلبة الى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.


كما توالي درجات الحرارة غدا ارتفاعها مع بقائها ادنى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئيا مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية فوق مناطق متفرقة ويحذر من تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر خاصة في المناطق الوسطى والجزيرة والقلمون.