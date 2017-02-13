الحرارة أدنى من معدلاتها مع فرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى3 درجات مئوية في معظم المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية رطبة.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو متقلبا بين الغائم جزئيا والغائم بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة وثلجيا فوق المرتفعات الجبلية العالية والرياح متقلبة الى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



وغدا يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد وتكون غزيرة في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية فيما يكون الهطل ثلجيا فوق المرتفعات الجبلية كما تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى4 درجات مئوية في معظم المناطق.



درجات الحرارة المتوقعة لأيام..