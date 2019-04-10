خبير اقتصادي: تأثيرات كبيرة ستطال الفقراء من رفع الدعم عن البنزين
ارتفاع أجور النقل بنسبة 50%!
التحالف السوري العلماني: اجتماع دمشق
الرئيس الأسد لـ أرياسا: ما يحصل في فنزويلا مشابه لما حصل في سورية وهدفه الهيمنة على الدول ومصادرة قرارها المستقل
واشنطن تحاول منع قيام اتحاد بين سوريا والعراق وإيران
الطريق السوري إلى العلمانية
الرئيس بشار الأسد يصدر القانون رقم 8 لعام 2019
الجيش يدمر أوكاراً للإرهابيين بسهل الغاب ومحاولات انشقاق ضمن ميليشيات تدعمها تركيا في الشمال
الجيش يقضي على العديد من الدواعش في البادية الشرقية و«قسد» تواصل مزاعم تجدد اشتباكها مع التنظيم
عودة أكثر من 800 مهجر سوري من لبنان والأردن.
عودة الاستقرار إلى درعا
بوتفليقة يعلن الاستقالة... نحو مرحلة انتقالية صعبة
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يرفع قيمة استحقاقات والدي شهداء قوى الأمن الداخلي
نتنياهو ينوي عقد جلسة حكومية في الجولان!
البنتاغون والناتو يعلنان عودة الحرب الباردة
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

الحرارة أدنى من معدلاتها مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.


وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة وخاصة فوق المناطق الغربية والشمالية والجزيرة والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .


كما تبقى درجات الحرارة غداً أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق المناطق الشمالية الغربية والجزيرة.


إلى ذلك هطلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أمطار متفرقة في عدد من المحافظات ففي اللاذقية سجلت هطولات في صلنفة واللاذقية المدينة 2 مم وفي حلب 7 مم في عين العرب والباب 6 مم ومنبج 3 مم وفي الرقة سجلت في جديدة خابور 5 مم والكرامة 4 مم وبئر محيسن 3 مم وعين عيسى والسبخة 1 مم .