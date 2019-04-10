الحرارة أدنى من معدلاتها مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة وخاصة فوق المناطق الغربية والشمالية والجزيرة والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .



كما تبقى درجات الحرارة غداً أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق المناطق الشمالية الغربية والجزيرة.



إلى ذلك هطلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أمطار متفرقة في عدد من المحافظات ففي اللاذقية سجلت هطولات في صلنفة واللاذقية المدينة 2 مم وفي حلب 7 مم في عين العرب والباب 6 مم ومنبج 3 مم وفي الرقة سجلت في جديدة خابور 5 مم والكرامة 4 مم وبئر محيسن 3 مم وعين عيسى والسبخة 1 مم .