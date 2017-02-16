الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات وثلوج متوقعة على ارتفاع 900 متر

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 6 إلى8 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية فى نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما ماطرا على فترات فوق مناطق متفرقة من البلاد ويكون الهطل ممزوجا بالثلج فوق بعض المناطق الداخلية وثلجيا على المرتفعات التي تزيد على 900 متر خاصة المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية.



الرياح متقلبة إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



ويكون الجو يومي الجمعة والسبت بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام كما تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية.



إلى ذلك بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة في جميع المحافظات حتى صباح اليوم.



وأوضحت الإدارة في نشرتها أن جميع الطرق في محافظة اللاذقية سالكة عدا طريق الدالية أبو قبيس في منطقة جبلة غير سالك بسبب تراكم الثلوج.



وفي محافظة السويداء جميع الطرق سالكة عدا طريق سد الروم ظهر الجبل بسبب تراكم الثلوج.



درجات الحرارة المتوقعة لأيام: