الحرارة أدنى من معدلاتها بقليل وهطلات ثلجية فوق المرتفعات الجبلية العالية

تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية باردة ورطبة في طبقات الجو العليا.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر في أماكن متفرقة من البلاد وخاصة فوق المناطق الساحلية والوسطى والجزيرة ويكون الهطل ثلجيا فوق المرتفعات الجبلية العالية والرياح متقلبة إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وغدا توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها ويكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة.