إنهاء الاحتفاظ لصف الضباط المجندين (الدورة 103)
بوتين يهنّئ الأسد في رأس السنة والجيش السوري يدخل فعلاً الى ريف منبج الغربي
السفير فورد :حان الوقت لإعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا
الربيع العربي بين أوباما و الأخوان المسلمين
القضاء على إرهابيين وتدمير مواقعهم بمحيط بلدة مورك
بعد البحرين والإمارات.. أنباء عن قرب فتح الكويت لسفارتها في دمشق
الجيش يواصل تعزيز قواته وانتشاره في محيط منبج وتركيا تحشد قواتها
الأيكونومست : سورية ستكون أعلى دولة في معدل النمو الاقتصادي عام 2019
الرئيس الأسد يتلقى رسالة من رئيس الوزراء العراقي
الحريري وجنبلاط وجعجع على قائمة «تمويل الإرهاب» في دمشق
وزارة الحرب التركية تظهر نوايا عداونية تجاه منبج
الكرملين: دخول الجيش السوري منبج خطوة إيجابية تسهم باستعادة الاستقرار في سورية
القيادة العامة للجيش تعلن عن دخول وحدات من الجيش العربي السوري إلى منبج
وزارة الخارجية البحرينية تعلن استمرار العمل في سفارتها لدى الجمهورية العربية السورية (الشقيقة)
تعرف على طرق الفحص الذاتي للفساد

الحرارة أدنى من معدلاتها بقليل وهطلات ثلجية فوق المرتفعات الجبلية العالية

تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية باردة ورطبة في طبقات الجو العليا.


وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر في أماكن متفرقة من البلاد وخاصة فوق المناطق الساحلية والوسطى والجزيرة ويكون الهطل ثلجيا فوق المرتفعات الجبلية العالية والرياح متقلبة إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.


وغدا توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها ويكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة.