الحرارة أدنى من معدلاتها اليوم..مع احتمال ارتفاعها غداً

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يستمر الجو معتدلا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر وخاصة فوق المرتفعات الساحلية والشمالية الغربية من البلاد وسديميا على المناطق الشرقية والجزيرة مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.



وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها يوم غد لتقترب من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق المرتفعات الساحلية ليلا وسديميا حارا على المناطق الشرقية والبادية.



وهطلت أمطار في محافظة اللاذقية أمس بلغت 5 مم في المزيرعة و 4 مم في القرداحة والقطيلبية.