الحرائق تواصل اندلاعها في أستراليا وتقترب من الجبال الثلجية

تسببت الأحوال الجوية والرياح العاتية في انتشار حريقين كبيرين في أستراليا، وتحولهما إلى "حريق هائل"، في الوقت الذي حذرت فيه الأرصاد الجوية من أن "الأسوأ قادم".



وكانت هناك مخاوف خلال الأيام الماضية من امتداد النيران عبر الحدود بين ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا ووصولها إلى الجبال الثلجية.



وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى مزيد من الارتفاع في درجات الحرارة مع هبوب رياح قوية مترافقة مع برق وجفاف.



وفي جنوب أستراليا، يكافح رجال الإطفاء أيضا الحرائق الشديدة التي اندلعت في جزيرة الكنغر.



وطالبت السلطات المحلية السكان في عدة مناطق في نيو ساوث ويلز وجنوب أستراليا بمغادرة منازلهم المعرضة لألسنة اللهب.