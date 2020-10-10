الحرائق تشتعل في قرى بريف حمص.. وفرق الإطفاء تعمل على إخمادها

تمكنت طواقم الإطفاء في محافظة حمص، من إخماد الحريق الذي اندلع في أحراج بلدة قرب علي في ريف حمص الغربي، مع الاستمرار بالعمل على اخماده في وادي الجاموس على الحدود الإدارية بين حمص والذي امتد نتيجة الرياح.



وقال مدير الدفاع المدني بحمص العميد غياث عاقل : إن “فرق الإطفاء والدفاع المدني والزراعة تمكنت من السيطرة على الحريق في أحراج بلدة قرب علي في ريف حمص الغربي”.







وأضاف العميد عاقل أن “جميع كوادر الإطفاء بحمص تعمل منذ صباح الخميس، على إخماد الحرائق التي نشبت في عدد من قرى الريف الغربي، وقد تمكنت من إخمادها والعمل جار لإخماد حريق وادي الجاموس”.







ولفت العميد عاقل إلى أن “الرياح القوية وصعوبة تضاريس المنطقة تعرقل عمل فرق الإطفاء، وتعمل حاليا التركسات والبلدوزرات على فتح طرقات بين الحراج، لتمكين سيارات الإطفاء من إخماد الحريق”.

بدوره أوضح قائد فوج إطفاء حمص العقيد عثمان جودا : أن “البؤر النارية في قعر الوادي صعبت من مهمة فرق الإطفاء”، ولفت إلى أنه “بعد دراسة موقع الحريق يفضل استخدام الطيران في إخماده”.





وبين العقيد جودا أن كل فرق الإطفاء من فوج الإطفاء والدفاع المدني ومديرية زراعة حمص تمكنت من إخماد الحرائق التي نشبت في جبل السايح وقرى عين الخضرا و أم العظام والجعفريات والزويتينة وأم الميس وتارين”.





يذكر أن منطقة أحراج قرب علي أخمد فيها حريقا اندلع قبل نحو شهرين استمر لمدة ثلاثة أيام.

تلفزيون الخبر