الحرائق تؤجل امتحانات التعليم المفتوح

تأجلت امتحانات التعليم المفتوح يوم السبت في جامعتي تشرين وطرطوس، بسبب الحرائق الهائلة التي التهمت قرى ريف اللاذقية وطرطوس.



وأشارت وزارة التعليم العالي عبر صفحتها على “الفيسبوك”، إلى أن الامتحانات التي كانت مقررة يوم السبت تأجلت إلى موعد يحدد لاحقاَ.



وأعلنت جامعة البعث في حمص تأجيل امتحانات التعليم المفتوح ‏المقررة يوم الأحد ١١ /١٠/ ٢٠٢٠ لموعد يحدد لاحقا.



واندلعت، يوم الجمعة، سلسلة حرائق كبيرة طالت أحراج وأراضي زراعية في قرى وأرياف محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص، مما أسفر عن سقوط 4 ضحايا وعشرات حالات الاختناق في آخر احصائية مساء السبت.



وتواصل فرق الإطفاء بالتعاون مع جنود الجيش السوري والأهالي عمليات إخماد الحرائق حيث نجحوا في إخماد الكثير منها بينما اندلعت حرائق أخرى جديدة يوم السبت .



تلفزيون الخبر