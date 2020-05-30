الحرائق تأكل محصول الشعير بالحسكة.. والزراعة تدعو الالتزام بالتعليمات

أشار مدير الزراعة في الحسكة المهندس رجب سلامة إلى أن المساحة المتضررة من الحرائق في المحافظة والتي تبلغ 6600 هكتار، توزعت على 2500 هكتار قمح و4100 هكتار شعير متركزة في المنطقتين الجنوبية والغربية من ريف المحافظة مبينا أن الكميات التي أتلفت وخرجت من دائرة الإنتاج نتيجة الحرائق تقدر بنحو 5 آلاف طن قمح و7 آلاف طن شعير.





ودعا سلامة الفلاحين إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات المتعلقة بالسلامة ومنع حدوث الحرائق في المساحات الزراعية ولا سيما فلاحة المساحات القريبة من الطرق العامة وتركيب عوادم شرار في الحصادات والجرارات التي تقوم بعمليات الحصاد وحراسة الأراضي خلال الفترة الحالية للتعامل مع الحرائق فور حدوثها.