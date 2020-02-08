الحجز على أموال شركة الصفوري لضمان حوالي 3 مليار ليرة (محارم ديمة )

أصدرت "مديرية الجمارك العامة" قراراً تضمن وضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ"شركة الصفوري لصناعة المحارم"، وأموال مالكيها وزوجاتهم إن وجدت، وذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة عليهم.



طال الحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ"شركة الصفوري لصناعة المحارم"، وكل من محمد الخامس أبو قاسم الصفوري، وحسني أبو قاسم الصفوري، وهشام أبو قاسم الصفوري، ونصر الدين أبو قاسم الصفوري، وأواديس نوبار سمر جيان، .



وجاء الحجز ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة عليهم بمخالفة بحكم الاستيراد تهريباً لبضاعة قدرت قيمتها بـ1,114,212,500 ليرة سورية، ورسومها المعرضة 122,452,850 ليرة، ومجموع غراماتها بحدها الأقصى المقدر بـ1,671,318,750 ليرة، مضافاً له القيمة مرة والرسم 1,236,665,350 ليرة.



وتعمل الشركة في مجال صناعة وتجارة وتوزيع المنتجات الورقية من محارم، ومناشف صحية نسائية، وورق تواليت ومطابخ، ومن علاماتها التجارية محارم "ديمة".