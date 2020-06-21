الحجر المنزلي في قريتي السنديانة وعين عيشة لعائلات مخالطة للمرأة المتوفاة

نفى محافظ القنيطرة، طارق كريشاتي فرض الحجر على قريتي السنديانة وعين عيشة، مبينا أنه تم سحب مسحات في القريتين لعائلات مخالطة للمرأة السبعينية المتوفاة والحجر عليهم، وذلك من ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة.



وأكد كريشاتي ضرورة توخي الدقة والحذر في التعامل مع الموضوع وتلقيه من مصادره الرسمية، وخاصة أن الصحة تعلن عن أي حالة يثبت إصابتها بالفيروس.



وأوضح محافظ القنيطرة أنه لم تسجل أي حالة إيجابية في القريتين، مؤكدا أن نتائج المسحات تظهر قريبا وبناء عليه يتخذ القرار المناسب، علما أن هناك فرق تقصي ومتابعة دائمة.





الوطن