الحجاج ..النفرة من عرفات إلى مزدلفة

بدأت جموع الحجيج نفرتها إلى مشعر مزدلفة مع غروب شمس يوم أمس حيث وقفوا هناك بعد وصولهم الليلة حتى فجر العاشر من شهر ذي الحجة.



والنفرة من عرفات إلى مزدلفة هي ثالث مراحل تنقلات الحجاج في المشاعر المقدسة.



واكتمل في وقت سابق وصول جموع الحجيج إلى صعيد عرفات، لأداء ركن الحج الأعظم، في الوقت الذي دعا فيه خطيب يوم عرفة بأن "يصلح الله أحوال المسلمين ويؤلف ذات بينهم".



وسبق الانطلاق إلى عرفة، مرور الحجاج بمشعر منى يوم الجمعة، لقضاء يوم التروية.



ويعود الحجاج إلى منى مرة ثانية صبيحة يوم الأحد لرمي جمرة العقبة والنحر، ثم الحلق أو التقصير، والتوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة.



من جهتها، أكدت الهيئة السعودية العامة للإحصاء، اليوم السبت، أن "إجمالي عدد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة من الداخل والخارج حتى الساعة الـ 9 من صباح السبت بلغ مليونين، و487 ألفا، و160 حاجا"، في حصيلة غير نهائية.



المصدر: وكالات