تركيب أول عنفة لتوليد الكهرباء من الرياح في سوريا
مدينة الهبيط في قبضة الجيش العربي السوري
الجيش يحرر سكيك وتلتها ويستهدف الإرهابيين بريفي حماة و إدلب
إيران تحذر مجدداً من مشاركة الكيان الصهيوني بـ”تحالف بحري” في الخليج
رفض سوري وصمت روسي: «المنطقة الآمنة» تغيب عن بيان «البنتاغون»
قوات الجيش تسيطر على بلدة الصخر ـ تل الصخر ، صوامع الجيسات في ريف حماة الشمالي
القوات الجوية تحول مسلحي النصرة في ريف حماة إلى غبار ( فيديو )
الاتفاق التركي الأمريكي ضد دمشق
لازيادة قريبة للرواتب والأجور
الاحتلالان الأميركي والتركي يتفقان على إنشاء «الآمنة» شمال سورية!
لقاء سوري ـــ عراقي في القائم: افتتاح المعبر مطلع أيلول؟
الجيش يحرر بلدة الزكاة شمال حماه بعد 7سنوات
استشهاد عدد من المدنيين بينهم أطفال بانفجار سيارة مفخخة في القحطانية بريف الحسكة
«أ ف ب»: أميركا لم تتمكن من إقناع أنقرة بعدم التحرّك ضد الأكراد
طريق النفط الإيراني والعراقي إلى أوروبا: توتر مضيق هرمز يحيي «البوابة السورية»!

الحجاج ..النفرة من عرفات إلى مزدلفة

بدأت جموع الحجيج نفرتها إلى مشعر مزدلفة مع غروب شمس يوم أمس حيث وقفوا هناك بعد وصولهم الليلة حتى فجر العاشر من شهر ذي الحجة.


والنفرة من عرفات إلى مزدلفة هي ثالث مراحل تنقلات الحجاج في المشاعر المقدسة.


واكتمل في وقت سابق  وصول جموع الحجيج إلى صعيد عرفات، لأداء ركن الحج الأعظم، في الوقت الذي دعا فيه خطيب يوم عرفة بأن "يصلح الله أحوال المسلمين ويؤلف ذات بينهم".


وسبق الانطلاق إلى عرفة، مرور الحجاج بمشعر منى يوم الجمعة، لقضاء يوم التروية. 


ويعود الحجاج إلى منى مرة ثانية صبيحة يوم الأحد لرمي جمرة العقبة والنحر، ثم الحلق أو التقصير، والتوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة.


من جهتها، أكدت الهيئة السعودية العامة للإحصاء، اليوم السبت، أن "إجمالي عدد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة من الداخل والخارج حتى الساعة الـ 9 من صباح السبت بلغ مليونين، و487 ألفا، و160 حاجا"، في حصيلة غير نهائية.

 

 


المصدر: وكالات