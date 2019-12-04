اليونسيف تعرب عن الصدمة والحزن جراء قصف تركي أودى بحياة 8 أطفال سوريين
شرطة الإمارات تستجيب لطلب الداخلية السورية تسليمها «مموِلاً للإرهاب»
عين عيسى وتل تمر بين التصعيد والتهدئة
الجيش ينتشر في عامودا ويستكمل انتشاره في صوامع العالية
الجيش يدمي دواعش البادية
قصف متبادل بين القوات التركية والجيش السوري في ريف عين عيسى
"إسرائيل" تجاهر بدعمها اللامحدود للتنظيمات الإرهابية في سورية
عودة 480 ألف لاجئ سوري وألمانيا تقرر «استجواب» 91 ألف طالب لجوء أغلبهم من السوريين
الرئيس الأسد يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي بوتين
الجيش يتصدى لطائرات مسيرة للمسلحين في محيط مطار حماة العسكري
فشل هجوم ريف إدلب: الجيش يستعيد المبادرة
«قسد» تحرق مخيماً للنازحين في ريف دير الزور!
روسيا لقوات الاحتلال الأميركية في سورية: عودوا إلى دياركم
الخارجية والمغتربين: رأي واشنطن في اللجنة الدستورية ليس له قيمة ولا وزن
الجيش ينتشر في المزيد من القرى الواقعة على طريق حلب-الحسكة الاستراتيجي
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

الحب في الستين

وسام زين الدين:

تخبرني انك على أبواب الستين


ابحث عنها في ملامحك


فلا اراك الا كمحارب مدجج 


في خضم معركته وجد رضيعا

 
فارتجـف ..


أتحسس قلباً يخشى الخفقة


تبأ لعمر نخاف ان نعيشه


يأكلني البكـاء


يوجعني كل ما فاتنا


الكثير من البدايات


الكثير من الخمر


وشلالاتٌ من المطر


يأكلني البكـاء ..


كـم ضحكة ً فـاتني معك ..


كـم حزناً فـاتني معك ..


كـم عاصفة .. وكـم نغـم ..


يأكلني البكـاء ..


أرهقني عبء هذا الترف الذي تصمني به ..


هزمتني الحياة ..


هزمتني وانا أبتسم ..


ولم أعرف قبل لقائك أني كنت مهزومة لهذا الحد ..


تحدثني عن القيمة ... والنِـعَم ..


وأعرف أنك من نـِعَمـي ..


ماذا أجيبك ..


وأنا أحيا هزائم وجداني ..


المحجوبة عنك ... بحجاب النِـعَم ..


يأكلني البكـاء ..


وأدرك ان لا مهرب ..


حتى  إليك ..


قبلك .. كنت انتظر صباحـك .. كل صبـاح ..


واليـوم .. وانـا أعيش نعمـة صباحاتـك ..


يأكلني البكاء ..

 