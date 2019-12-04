الحب في الستين

وسام زين الدين:

تخبرني انك على أبواب الستين



ابحث عنها في ملامحك



فلا اراك الا كمحارب مدجج



في خضم معركته وجد رضيعا



فارتجـف ..



أتحسس قلباً يخشى الخفقة



تبأ لعمر نخاف ان نعيشه



يأكلني البكـاء



يوجعني كل ما فاتنا



الكثير من البدايات



الكثير من الخمر



وشلالاتٌ من المطر



يأكلني البكـاء ..



كـم ضحكة ً فـاتني معك ..



كـم حزناً فـاتني معك ..



كـم عاصفة .. وكـم نغـم ..



يأكلني البكـاء ..



أرهقني عبء هذا الترف الذي تصمني به ..



هزمتني الحياة ..



هزمتني وانا أبتسم ..



ولم أعرف قبل لقائك أني كنت مهزومة لهذا الحد ..



تحدثني عن القيمة ... والنِـعَم ..



وأعرف أنك من نـِعَمـي ..



ماذا أجيبك ..



وأنا أحيا هزائم وجداني ..



المحجوبة عنك ... بحجاب النِـعَم ..



يأكلني البكـاء ..



وأدرك ان لا مهرب ..



حتى إليك ..



قبلك .. كنت انتظر صباحـك .. كل صبـاح ..



واليـوم .. وانـا أعيش نعمـة صباحاتـك ..



يأكلني البكاء ..